Garry's Mod ha superato le 20 milioni di copie vendute: sono bastati 15 anni

Garry's Mod ha superato i 20 milioni di copie vendute su PC. Il gioco sandbox è stato pubblicato su Steam, in versione a pagamento, nel novembre 2006 e ha quindi avuto bisogno di quasi 15 anni per raggiungere questo incredibile risultato.

L'annuncio è stato dato dall'account ufficiale Twitter di Garry's Mod. Come potete vedere qui sotto, il messaggio recita: "Gary's Mod ha venduto 20 milioni di unità! Grazie a tutti coloro che ci hanno giocato nel corso degli ultimi 16 anni e passa!". Il conteggio dei 16 anni (quasi 17) è fatto a partire dalla pubblicazione della versione gratuita, del 2004. Sappiamo che nel dicembre 2019 il gioco aveva venduto 15 milioni di copie, quindi significa che in meno di due anni ha venduto altre 5 milioni di unità.

Grazie a Steamcharts possiamo scoprire che nelle ultime 24 ore il picco di utenti è stato di 29.191 giocatori, con 27.913 giocatori attivi al momento della scrittura di questa notizia. Il picco storico di giocatori contemporanei è di 73.750. Inoltre, sin dal 2012 il numero di giocatori medio mensile è spesso stato sopra i 25.000 giocatori, frequentemente anche oltre i 30.000. In altre parole, il gioco ha continuato a essere giocato in modo regolare di mese in mese, di anno in anno. Si tratta di un risultato notevole, considerando che il gioco è in commercio da lunghissimo tempo.

Garry's Mod è stato un precursore dei sandbox creativi che ci spingono a "creare il nostro divertimento" all'interno del gioco, come Roblox e Core.