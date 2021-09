The Medium su PS5 aggiunge il ray tracing: patch 1.02 disponibile, tutte le novità

Gli sviluppatori di The Medium hanno annunciato tramite Twitter che la patch 1.02 è ora disponibile su PS5. L'aggiornamento attiva il ray tracing su PS5 e migliora altre caratteristiche del gioco. Ecco tutti i dettagli indicati dal team di sviluppo.

Come potete vedere nel tweet qui sotto, la patch 1.02 di The Medium migliora anche le prestazioni del gioco e il feedback aptico, una delle funzioni esclusive del controller DualSense di PS5. Come detto, a questo si aggiunge anche il ray tracing, che era assente nella precedente versione del gioco horror.

Il team di sviluppo di The Medium afferma anche che nei prossimi giorni sarà condiviso un nuovo aggiornamento che si preoccuperà di risolvere il problema del sistema Trofei di PS5. Non ci resta quindi altro da fare se non attendere che la nuova patch venga pubblicata.

Potete leggere la nostra recensione di The Medium nella quale vi spieghiamo che "The Medium è la somma delle esperienze passate, della passione e dell'intraprendenza di Bloober Team, che ha deciso di compiere il grande salto sulla next-gen con un gioco capace di unire sapientemente l'old school a meccaniche più moderne."

"Il risultato è un horror psicologico di alto livello, con una narrazione in costante crescita che esplode in una conclusione inaspettata, un gameplay ben strutturato nelle sue parti e dal ritmo compassato tipico di queste produzioni che raramente mostra il fianco al tedio tipico dei walking simulator; il tutto accompagnato da una direzione artistica eccellente e un comparto tecnico funzionale, in cui la simultaneità dei due mondi brilla per fluidità e resa visiva. Potrebbe non essere un gioco per tutti ma in un mercato volto ad accontentare chiunque, queste espressioni di coraggio sono da lodare."