New World: trasferimenti tra server rinviati, in futuro saranno a pagamento

Attraverso il forum ufficiale di New World, Amazon Games ha svelato nuovi dettagli sulla tanto atteso trasferimento tra server dei personaggi, annunciando tuttavia che il lancio della feature è stato rinviato alla prossima settimana. Inoltre sarà possibile trasferire un personaggio solo una volta e questa funzione in futuro sarà a pagamento.

Il trasferimento tra server gratuito era stato annunciato dal team sviluppo pochi giorni dopo il lancio di New World, una soluzione pensata per cercare di ribilanciare la popolazione online ed evitare il sovraccarico su alcuni server rispetto ad altri.

Mercoledì 6 ottobre Amazon Games ha pubblicato la patch 1.01 di New World che tra le tante novità purtroppo non includeva la sopracitata funzione. Tuttavia nelle note dell'aggiornamento gli sviluppatori avevano dichiarato che avrebbero fornito "informazioni più dettagliate sul funzionamento del sistema alla fine della settimana, quando i trasferimenti di server saranno ufficialmente disponibili".

Siamo arrivati al weekend e la promessa è stata mantenuta, ma solo a metà. Con un post sul forum ufficiale di New World, Amazon Games ha infatti annunciato che il trasferimento tra server sta richiedendo agli sviluppatori più tempo del previsto e che per questo motivo è stato rinviato alla prossima settimana.

"Durante i nostri test abbiamo scoperto alcuni casi limite dove l'esperienza del trasferimento non raggiunge i nostri standard per la pubblicazione. Questo significa che ci prenderemo del tempo extra per risolvere questi problemi prima di sentirci a nostro agio nel dare a tutti il token per il trasferimento tra server gratuito. Sappiamo che questa funzione è molto attesa e stiamo lavorando diligentemente per realizzare la miglior esperienza possibile per voi. Apprezziamo la vostra pazienza e prevediamo che i trasferimenti saranno disponibili la prossima settimana"

New World, uno scontro vicino a una fortezza

Come accennato in precedenza, gli sviluppatori hanno offerto anche nuovi dettagli sul funzionamento del trasferimento tra server. Per prima cosa i giocatori dovranno accedere al negozio interno di New World per riscattare un token gratuito, che per l'appunto permetterà di trasferire il proprio personaggio a un altro server. Tutti i progressi, l'inventario, equipaggiamento, livello di fazione e altro ancora verranno mantenuti, ma per, ovvi motivi, bisognerà abbandonare la propria Compagnia e non sarà possibile trasferire la lista amici.

La funzione ha anche delle limitazioni: non è possibile spostare il personaggio su un server pieno, in manutenzione o dove l'utente ha già creato un personaggio. Inoltre il token è utilizzabile solo una voltaper personaggio. Come spiegato dal team, in futuro Amazon Games potrebbe distribuire ulteriori token nel caso l'emergenza delle code lunghe e del sovraffollamento continuerà, mentre in futuro questi saranno acquistabili nello store e non più gratuiti.

"Trasferire nuovamente il personaggio richiederà un token aggiuntivo. Il nostro team continuerà a monitorare la popolazione dei mondi, i tempi delle code e valuterà la necessita di distribuire una nuova serie di token gratuiti. Una volta che saremo certi che i giocatori avranno avuto abbastanza tempo per trovare il server che fa al caso loro, renderemo i token per il trasferimento tra server disponibile per l'acquisto nello store. Avviseremo con anticipo quando i token diventeranno un servizio a pagamento."