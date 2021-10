Residentvania è uno strano miscuglio tra Resident Evil e Castlevania, completamente gratuito

Residentvania è un piccolo gioco indie gratuito che mescola la serie Resident Evil a quella Castlevania. Il protagonista del gioco è Ethan, personaggio principale di Resident Evil Village, che deve penetrare nel castello di Lady Dimitrescu. In questo caso però non deve farlo in un'avventura horror in prima persona, ma in un action 2D inquadrato lateralmente, che ha fortissimi richiami alla serie di Konami.

Il gioco è molto breve, visto che si può finire in circa 10 minuti, e si conclude combattendo con una delle figlie della simpatica Lady Dimitrescu, ma è fatto davvero bene, caratterizzato com'è da animazioni ben curate e livelli ben progettati con dei piccoli segreti tutti da scoprire.

Insomma, si tratta di un ottimo omaggio a due classici, che non mancherà di appassionarvi, pur per il poco che dura.

