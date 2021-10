Evil Genius 2: World Domination, un trailer con la data di uscita su console

Evil Genius 2: World Domination ha una data di uscita su PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One, annunciata da Rebellion con il trailer che potete vedere qui sopra: il gioco sarà disponibile a partire dal 30 novembre.

Pubblicato su PC a marzo, Evil Genius 2 ti consente di scatenare il tuo lato da supercriminale mentre costruisci il tuo nascondiglio e crei un'operazione di copertura.

Avrai bisogno di aiuto se vuoi conquistare il mondo, quindi recluta e addestra una forza lavoro di servitori fedeli e potenti scagnozzi per difendere la tua base dalle ingerenze delle Forces of Justice e aiutarti nella tua ricerca per governare il pianeta.