Forza Horizon 5: immagini mostrano la grafica e gli incredibili dettagli delle auto

Forza Horizon 5

Forza Horizon 5 è per certo uno dei più attesi giochi di Microsoft del periodo autunnale. I motivi sono molti, ma uno di questi è la grafica. In queste ore, su Twitter circolano una serie di scatti che mostrano gli incredibili dettagli delle auto del gioco. Potete vedere alcune immagini qui sotto.

Ecco altre immagini tratte da Forza Horizon 5, condivise sempre da Don Joewon Song, YouTuber dedito al gioco di guida di Microsoft.

Ricordiamo che Forza Horizon 5 non proporrà ray tracing se non nella modalità ForzaVista. Graficamente, però, sembra già ottimo così. Secondo Song, si tratta del miglior gioco di auto di sempre, non solo della serie.

Ecco il nostro articolo dedicato al gioco: Forza Horizon 5, abbiamo provato la nuova sbalorditiva esclusiva Xbox!