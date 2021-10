Xbox Series X Mini Frigo Termoelettrico esaurito anche in Italia

L'Xbox Series X Mini Frigo Termoelettrico è andato tutto esaurito anche in Italia, pochi minuti dopo l'apertura delle prenotazioni. Si tratta di un successo inatteso, soprattutto perché sostanzialmente parliamo di un prodotto nato da un meme sulla forma della console di ultima generazione di Microsoft.

Per poterlo prenotare di nuovo da Gamestop, bisogna quindi attendere ulteriori rifornimenti, che a questo punto è difficile dire quando arriveranno.

Una foto dell'Xbox Series X Mini Frigo Termoelettrico

L'Xbox Series X Mini Frigo Termoelettrico è diventato un piccolo fenomeno che sta facendo segnare il tutto esaurito in tutto il mondo, con anche il manifestarsi di fenomeni che di solito non riguardano i mini frigo, come quello del bagarinaggio. Probabilmente molti lo considerano un oggetto da collezione, oppure hanno scoperto l'impellente bisogno di avere un mini frigo a forma di Xbox Series X in camera per bere bibite fresche mentre giocano.

Comunque sia, qualsiasi siano i motivi, speriamo che nel caso dell'Xbox Series X Mini Frigo Termoelettrico non occorra attendere anni per vedere l'offerta normalizzarsi.