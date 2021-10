Madre distrugge il PC del figlio con una mazza diventando virale

Tornato a casa, un videogiocatore ha trovato una terribile sorpresa: sua madre gli stava spaccando il PC con una mazza. Dopo l'eccidio, l'unica cosa che ha potuto fare è stata fotografare il rottame e metterlo online, per inciso su Reddit, dove è diventato virale.

Il PC massacrato dalla mamma dell'anno

L'obiettivo di Yuno_Is_Waifu, questo il nickname del tipo, era quello di celebrare il suo defunto PC, in cui potete vedere montata una GeForce RTX. Sicuramente non si aspettava tanta attenzione. Alcuni utenti gli hanno chiesto cosa abbia causato la furia della donna, ma la spiegazione è stata abbastanza nebulosa. Yuno parla di una chiamata alla donna dovuta a una ruota rotta, presumibilmente della sua auto, che l'avrebbe scatenata. Per il resto non è sceso nei dettagli, a parte dire che il rapporto con sua madre non è dei migliori e che la donna è particolarmente nervosa perché suo padre sta per uscire di prigione.

Molti hanno trovato strano che l'uomo non sembri arrabbiato con sua madre per quello che ha fatto, mentre altri hanno condiviso le loro storie con i genitori. Ad esempio un utente ha raccontato: "Mia madre faceva cose di questo genere. Non le parlo dal 2015 e la mia vita è il 90% meno stressante da allora." Altri hanno fatto battute sulla scarsità di RTX dovuta alle mamme che le spaccano.