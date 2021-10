Final Fantasy 14: Sakaguchi ha finito l'MMO in 16 giorni, l'espansione in 4 giorni

Hironobu Sakaguchi, creatore della serie Final Fantasy, ha svelato su Twitter di aver completato l'MMO Final Fantasy 14 A Realm Reborn in soli 16 giorni. L'espansione Heavensward gli ha invece richiesto circa 4 giorni.

Sakaguchi ha infatti segnalato il 27 settembre 2021 di aver iniziato a giocare a Final Fantasy 14. L'MMO è un gioco ampio e con molti contenuti, ma il creatore della serie è stato in grado di arrivare alla fine in 16 giorni. Per quanto riguarda l'espansione, la sua avventura è iniziata il 12 ottobre 2021 ed entro il 15 aveva già visto i titoli di coda di Heavensward. Si tratta di risultati notevoli.

Final Fantasy 14

Sakaguchi ha scelto Lalafell come personaggio, di classe Gladiatore. Naoki Yoshida - director di Final Fantasy 14 -, interrogato sulla questione da un content creator, ha affermato: "I Lalafell sono adorabili, quindi forse l'ha scelto per questo. So che ha chiesto a Yasumi Matsuno aiuto con il gioco, quindi forse gli ha detto: 'se scegli una classe tank, la coda di gioco non sarà troppo lungo e riuscirai a giocare più rapidamente". Yasumi Matsuno è un game designer che ha lavorato a giochi come Final Fantasy Tactics e Vagrant Story.

Pare quindi che il creatore della saga abbia apprezzato l'MMO, visto che oltre a finire Final Fantasy 14 A Realm Reborn ha anche completato l'espansione Heavensward. Chissà se giocherà anche a Endwalker, la prossima grande espansione.

Vi ricordiamo che potete trovare i dettagli su Final Fantasy 14 Endwalker nel nostro speciale: Reaper e Sage, le 2 nuove classi analizzate nel dettaglio.