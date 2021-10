Total War: Warhammer 3, un video mostra una battagli tra i Grand Cathay e i Tzeentch

Creative Assembly ha pubblicato un nuovo video di gameplay dell'attesissimo Total War: Warhammer 3, che mostra una battaglia tra due delle fazioni presenti nel gioco: i Grand Cathay e i Tzeentch. Il filmato, che trovate in testa alla notizia, mostra gli eserciti di entrambe le fazioni, con le varie unità che li compongono, per poi far partire il combattimento, davvero spettacolare. Sul finale c'è anche una grossa sorpresa. Insomma, se siete in attesa del gioco, vale la pena guardarlo.

Se volete più informazioni, leggete il nostro provato di Total War: Warhammer III, in cui abbiamo scritto:

Dopo questo primo incontro non possiamo che attendere con ansia Total War: Warhammer III. Creative Assembly ha mantenuto inalterata la struttura delle battaglie, ha potenziato ulteriormente la grafica e sta cercando un modo per "raccontare" in maniera ancora più ficcante l'infinito conflitto tra ordine e caos. In Total War: Warhammer III troveremo più fazioni, più magia e più lore di Warhammer che nei precedenti episodi, per una conclusione di trilogia che, si spera, sarà degna della serie. Si tratta, però, del primo assaggio: adesso non vediamo l'ora di vedere tutto quello che gli sviluppatori hanno pensato per rendere ancora più fresca l'esperienza.

Per il resto vi ricordiamo che Total War: Warhammer III sarà disponibile a inizio 2022, solo su PC.