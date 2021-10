Offerte Amazon: auricolari bluetooth Beats by Dr. Dre con cancellazione del rumore in sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un paio di auricolari bluetooth con cancellazione attiva del rumor di Beats Studio Buds by Dr Dre. Lo sconto segnalato è di 19.96€.

Il prezzo pieno segnalato da Amazon per le Beats Studio Buds by Dr Dre è di 149.95€. L'offerta è valida sui colori nero, bianco e rosso. Il prezzo reale di questo prodotto, sempre inferiore a quello pieno, varia a seconda del colore. Nel caso della colorazione nera, il precedente miglior prezzo era di 137€. Quello odierno è il miglior prezzo mai apparso su Amazon. Inoltre, il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Passando ai dati tecnici, le Beats Studio Buds by Dr Dre dispongono di due diverse modalità di ascolto: cancellazione attiva del rumore (ANC) e modalità Trasparenza. Dispone di morbidi copriauricolari disponibili in tre misure per comodità, stabilità e una tenuta acustica impeccabile. Promette fino a 8 ore di ascolto, che arrivano a 24 ore grazie alla custodia di ricarica tascabile. Il collegamento Bluetooth è di Classe 1, il migliore. Permette di eseguire chiamate e interagire con l'assistenze vocale grazie ai microfoni integrati. Questi auricolari wireless sono resistenti all'acqua e al sudore secondo lo standard IPX4.

Beats Studio Buds by Dr Dre

