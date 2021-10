Xbox Series X e S stanno vendendo più lentamente di Xbox One?

Stando a un conto basato su delle stime, attualmente Xbox Series X e S starebbero vendendo più lentamente di Xbox One. Le stime sono quelle dell'analista ZhugeEX, che ha parlato di circa otto milioni di Xbox Series X e S vendute alla fine del quarto fiscale chiusosi il 30 settembre 2021.

Andando a rivedere i numeri fatti da Xbox One, l'utente Twitter @Alejandroid1979 ha scoperto che la vecchia console di Microsoft vendette 10 milioni di unità tre mesi dopo PS4. PS5 ha venduto 10 milioni di unità 3 mesi fa, con le Xbox Series ferme ancora a 8 milioni. Quindi il gap tra le vendite di PS5 e le Xbox Series sarebbe ancora più ampio di quello tra le vendite di PS4 e Xbox One.

Naturalmente c'è da mettere questi dati in prospettiva. Attualmente le due console di ultima generazione, Xbox Series X e PS5, fanno segnare il tutto esaurito ogni volta che vengono messe in vendita da qualche negozio, quindi è facile pensare che i loro risultati attuali soddisfino appieno sia Microsoft che Sony (entrambe impossibilitate a produrre più console per via della crisi dei semiconduttori).

Inoltre c'è sempre da sottolineare che all'epoca di Xbox One Microsoft non aveva ancora abbracciato la sua nuova filosofia basata sulla vendita di servizi, leggasi Xbox Game Pass, più che dell'hardware, quindi questi dati andrebbero valutati alla luce del diverso marketing e dei diversi obiettivi, visto che parliamo di strategie fortemente asimmetriche.

Ciò che conta davvero è che sia Microsoft, sia Sony abbiano rendicontato dei risultati eccellenti per le loro divisioni videogiochi nell'ultimo quarto fiscale, segno di una grande vitalità del mercato, che non può che far bene a tutti.