PlayStation VR 2 sarà retrocompatibile con i giochi PS VR per un rumor

L'headset PlayStation VR 2 di Sony sarà retrocompatibile con i giochi PS VR: questo è quanto indicato l'utente verificato di ResetEra, TheNexus, tramite un rumor.

Questa informazione va in contrasto con i report precedenti secondo i quali il nuovo headset PS VR non riprodurrà i titoli dell'originale dispositivo di realtà virtuale di Sony. Tuttavia, dato che Sony sta puntando sempre di più sulla realtà virtuale, anche condividendo giochi PS VR tramite PS Plus senza costi aggiuntivi, come quelli regalati a novembre 2021, è credibile che voglia sfruttare l'ampia libreria di titoli già disponibili.

Sony non ha ancora annunciato una data di uscita di PlayStation VR 2, e in realtà non sappiamo che aspetto abbia il dispositivo. Tuttavia, la compagnia ci ha permesso di dare uno sguardo al nuovo controller, che utilizzerà il feedback aptico e i trigger adattivi, proprio come il DualSense.

I controller di PlayStation VR 2

PS VR ha recentemente celebrato il suo 5° anniversario, essendo stato lanciato nell'ottobre 2016. L'headset è completamente compatibile con PS5, permettendo di giocare tutti i contenuti PSVR sulla nuova console.