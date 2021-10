ElecHead, la recensione di un puzzle platform in arrivo dal Giappone

Quando pensiamo ai giochi indie, siamo soliti immaginarci opere create da team occidentali. Il Giappone, per molti patria dei videogiochi, non sembra una fonte primaria di produzioni indipendenti, ma anche dal suolo nipponico spuntano piccole opere intriganti che meritano la nostra attenzione. Un esempio è ElecHead, un puzzle game minimale che convincerà i fan del genere.

Elettricità

ElecHead ci mette nei panni di un piccolo robot carico di elettricità. L'intera Terra è al buio e il nostro compito è di riportare la luce. Per farlo, dobbiamo esplorare una piccola, ma intricata struttura. La componente narrativa è minima, giusto un accenno per dare un contesto al mondo di gioco.

ElecHead è puro gameplay, infatti, e non perde nemmeno un secondo a fare altro. Il gioco, strutturato in 2D, è diviso in schermate, che richiederanno al nostro personaggio (e di riflesso a noi) di saltellare qua e là e spremersi le meningi per capire come raggiungere l'area successiva.

Il robot è portatore di carica elettrica e se entra in contatto con una delle superfici, che sia essa un muro, il pavimento o un soffitto, trasmetterà tale carica ai relativi oggetti. La carica elettrica è nostra alleata, in quanto permette di far apparire piattaforme aggiuntive e azionare ascensori, ma è anche nostra nemica, in quanto attiva trappole pronte a farci saltare in aria.

In ogni stanza di ElecHead bisogna quindi capire cosa toccare e cosa no, per attivare gli aiuti ed evitare i pericoli. Ovviamente, mentre si salta e si è in aria non attiviamo nulla, quindi possiamo sfruttare i movimenti per non interagire con l'ambiente. Superata una prima fase di allenamento, inoltre, otterremo la capacità di lanciare la nostra testa: è infatti quest'ultima che porta con sé la carica elettrica, quindi, separandocene, potremo attivare elementi distanti, ma anche superare oggetti che si attiverebbero, eliminandoci, se ricevessero l'energia elettrica da lei contenuta. Attenzione, però, perché si hanno 10 secondi per tornare alla propria testa.

ElecHead usa queste poche idee per creare una miriade di livelli ingegnosi, che richiedono sempre un attimo di ragionamento, senza diventare mai troppo complessi o cervellotici. In totale, abbiamo avuto bisogno di meno di due ore per raggiungere i titoli di coda, ma volendo avremmo potuto andare in cerca dei collezionabili persi (ne abbiamo trovati circa la metà, al primo giro) e in cerca di un'area segreta aggiuntiva, che ammettiamo di non aver proprio trovato. Indipendentemente dal minutaggio preciso, ElecHead propone un buon numero di livelli, tutti molto veloci da completare.

Badate che il lato platform dell'avventura è quello meno rilevante. Il gioco si basa più che altro sul capire quali movimenti eseguire e non punta sulla difficoltà di esecuzione, tranne che in rarissime occasioni (tre o quattro al massimo) dove è effettivamente necessario qualche tentativo per indovinare il tempismo. ElecHead è quindi prima di tutto un puzzle game ed è destinato ai fan di questo genere.

Secondo dopo secondo, ElecHead ci propone idee nuove, che ampliano quanto abbiamo imparato fino a quel momento. L'esplorazione è lineare, in quanto - oltre alle saltuarie stanze dei collezionabili - la direzione da seguire per andare avanti con l'avventura è sempre chiara per la maggior parte del gioco. Sono anche presenti dei punti di teletrasporto, per aiutare la ricerca dei collezionabili, ma non è presente una mappa, quindi è probabile che i giocatori che di norma faticano a orientarsi possano "perdersi" nel labirinto di stanze al proprio secondo giro.