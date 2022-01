Final Fantasy 7 Ever Crisis: trailer in CGI svela i personaggi del primo capitolo del gioco

Square Enix, durante la propria diretta streaming dedicata al 25° anniversario di Final Fantasy 7, ha svelato il video di apertura di Final Fantasy 7 Ever Crisis, la nuova raccolta remake dell'intera saga di FFVII. Si tratta di un trailer in CGI che potete vedere qui sopra, purtroppo solo in lingua giapponese senza sottotitoli.

Non è possibile capire cosa venga detto dai personaggi, ma pare credibile che si tratta dei protagonisti del primo capitolo di Final Fantasy 7 Ever Crisis: parliamo ovvero della versione narrativa di First Soldier. Quest'ultimo è un battle royale per dispositivi mobile, ma la sua versione single player e "story-driven" sarà presente come parte di Ever Crisis. In questa fase di gioco dovremmo scoprire più dettagli sulla Shinra e sulla creazione dei primi Soldier.

Square Enix pubblicherà i vari capitoli di Final Fantasy 7 Ever Crisis in ordine di trama, non di pubblicazione originale. Questo significa che giocheremo a First Soldier, Before Crisis e Crisis Core prima di poter passare a Final Fantasy 7, che sarà poi seguito da Dirge of Cerberus.

Vi ricordiamo che Final Fantasy 7 Ever Crisis sarà un free to play con loot box, in arrivo nel 2022 su iOS e Android. I vari capitoli del gioco saranno pubblicati uno dopo l'altro, nel corso del tempo.