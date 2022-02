PlayStation Store: Dying Light 2 e Life is Strange Remastered Collection

Il primo aggiornamento per il mese di febbraio 2022 porta su PlayStation Store due gran bei giochi, uno dei quali particolarmente atteso. Parliamo naturalmente di Dying Light 2: Stay Human, il secondo capitolo della serie action survival targata Techland, che ci proietta ancora una volta in un mondo devastato dalla diffusione di un virus che ha trasformato la maggior parte delle persone in zombie. È tuttavia anche la settimana di Life is Strange Remastered Collection, una raccolta rimasterizzata che include tutti gli episodi dell'originale Life is Strange e del suo prequel, Life is Strange: Before the Storm, migliorati sul piano tecnico per un'esperienza narrativa ancora più appassionante e coinvolgente.

Dying Light 2: Stay Human Dying Light 2: Stay Human, una sequenza di combattimento Sono passati diversi anni dagli eventi dell'originale Dying Light e il mondo si è trasformato, cedendo alla minaccia degli zombie che hanno finito per invadere le maggiori città, massacrando le persone e arricchendo le proprie fila di nuovi, feroci non-morti. I sopravvissuti si sono rintanati all'interno d'insediamenti che si sviluppano in verticale, come Villedor, l'ambientazione che fa da sfondo a Dying Light 2: Stay Human (PS5 e PS4, 69,99€). Al comando di un viandante esperto di parkour e di sopravvivenza, Aiden Caldwell, avremo modo d'interagire con gli abitanti dei diversi quartieri e con le tre fazioni che li controllano: Sopravvissuti, Pacificatori e Rinnegati. Potremo inoltre compiere scelte in grado di cambiare il corso degli eventi e creare feroci rivalità o solide alleanze. Quale sarà il nostro approccio? La struttura open world del gioco si fa sentire fin dalle prime battute, spingendoci a esplorare la Città per scoprire tutto ciò che ha da offrire, anche in termini di sfide. Potremo infatti imbatterci in gruppi di pericolosi Rinnegati, criminali senza scrupoli che rappresentano lo schieramento più violento e pericoloso di Dying Light 2: Stay Human, o naturalmente con orde d'infetti pronti ad azzannarci. Dovremo dunque combattere, scappare o fare entrambe le cose, attingendo a un ampio arsenale e sfruttando il momento della giornata (di notte gli zombie non si muovono) per riuscire a portare a termine l'incarico di turno e magari ottenere del prezioso loot da utilizzare per creare o potenziare l'equipaggiamento. Peccato per il gameplay poco rifinito, che non riesce a imprimere la fluidità desiderata ai movimenti e ai salti: ne abbiamo parlato nella recensione di Dying Light 2: Stay Human.

Life is Strange Remastered Collection Life is Strange Remastered Collection, due dei personaggi principali Life is Strange Remastered Collection (PS4, 39,99€) raccoglie in un unico pacchetto l'originale Life is Strange e il prequel Life is Strange: Before the Storm, entrambi in una versione migliorata dal punto di vista tecnico: un'ottima occasione per prendere contatto con l'ottima avventura sviluppata da Dontnod Entertainment e da Deck Nine Games. Il primo capitolo narra le vicende di Maxine "Max" Caulfield, che dopo essere tornata nella sua città natale, Arcadia Bay, assiste impotente all'uccisione di una sua amica d'infanzia e scopre in tale frangente di possedere il potere di riavvolgere il tempo. Grazie a questa abilità la ragazza riesce a salvare Chloe e le due si impegnano nella ricerca di un'altra persona scomparsa, Rachel Amber. Nel prequel, ambientato tre anni prima, controlliamo invece Chloe e scopriamo i suoi rapporti con la città e con Rachel, fra segreti e colpi di scena.