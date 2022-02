Arcane: il doppio cosplay di Jinx e Silco di royalblood e lola_neko lascia senza parole

Arcane è una delle serie Netflix di maggior successo e ha conquistato milioni di spettatori nel mondo, anche quelli che non conoscono League of Legends, il MOBA di Riot da cui è tratta la serie animata. Oggi vi proponiamo un doppio cosplay di Jinx e Silco realizzato da royalblood e lola_neko talmente ben fatto che sembra quasi un artwork promozionale.

Arcane è una serie animata realizzata in collaborazione da Riot Games e Netflix. Si basa sull'universo di League of Legends e racconta del complesso rapporto tra la ricca città utopistica di Piltover e l'oppresso mondo underground di Zaun, approfondendo le storie di alcuni dei personaggi del celebre MOBA. In particolare, Jinx, che nel gioco viene dipinta come folle e amante del caos, nella serie viene maggiormente approfondito il suo carattere, molto più sfaccettato di quanto si creda. C'è spazio anche per personaggi originali dall'ottima caratterizzazione, come Silco, che successivamente è arrivato nel gioco Teamfight Tactis di Riot Games data la grande popolarità ottenuta con Arcane.

Il cosplay realizzato da royalblood e lola_neko immortala Jinx (o forse è meglio dire "Powder") e Silco in una delle scene più iconiche e toccanti del terzo episodio. Il risultato, come potrete vedere nello scatto qui sotto di Pugoffka, è semplicemente fenomenale, con entrambi i personaggi che sono stati ricreati con grande cura e attenzione anche per i più piccoli dettagli.

