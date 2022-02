Destiny 2 potrebbe arrivare su Nintendo Switch ed Epic Games Store, per Tom Warren

Destiny 2, il celebre MMO di Bungie, potrebbe arrivare su Nintendo Switch via Cloud ed Epic Games Store nel prossimo futuro. Questo perlomeno è quanto afferma Tom Warren, noto giornalista di The Verge, sulla base delle dichiarazioni fatte dalla compagnia al momento dell'acquisizione di Sony e dei recenti rumor relativi a Google Stadia.

Come ci ricorda Warren, al momento dell'acquisizione da parte di Sony, Bungie ha annunciato che "Destiny 2 rimarrà su tutte le piattaforme attuali e si espanderà a nuove piattaforme". Non solo, Bungie rimarrà una filiale indipendente e dunque può decidere "di auto-pubblicare e raggiungere i giocatori ovunque essi scelgano di giocare".

Nel frattempo, stando a un report di Business Insider, Google Stadia non è più progetto prioritario per il colosso di Mountain View e a quanto pare internamente è stato ribattezzato Google Stream e verrà offerto in licenza ad altre compagnie. Nello stesso report apprendiamo che Bungie prima dell'acquisizione era in trattativa con Google, con l'accordo che prevedeva che sarebbe diventata proprietaria dei contenuti e avrebbe controllato l'esperienza.

Per Tom Warren dunque uno degli obiettivi di Bungie è quello di portare Destiny 2 su Nintendo Switch via Cloud, come tanti altri giochi arrivati o in arrivo sulla console della grande N via streaming, come ad esempio Dying Light 2 e l'intera saga di Kingdom Hearts.

Per Warren, inoltre, sempre per via della volontà di Bungie di espandersi a nuove piattaforme, è molto probabile l'approdo di Destiny 2 su Epic Games Store, il che per ovvi motivi è un'operazione ancor più semplice di un'eventuale porting per Switch.

Tenete presente che al momento non c'è nulla di ufficiale in cantiere e che quelle di Warren sono solo speculazioni sulla base delle ultime novità di Bungie e Google. Tuttavia non ci sembrano teorie completamente campate in aria e non ci stupiremmo affatto se Destiny 2 effettivamente arrivasse su Nintendo Switch ed Epic Games Store.