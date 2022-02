Cosa giocherete questo weekend? Il fine settimana è il momento perfetto per immergersi a capofitto in mondi fantastici o campi di battaglia virtuali. Se durante la settimana in molti riescono a ritagliarsi giusto il tempo per qualche sessione mordi e fuggi, il sabato e la domenica invece sono i giorni ideali per dare libero sfogo alla propria passione, specialmente ora che è iniziato un mese particolarmente frizzante per il mercato videoludico. L'alternativa sarebbe uscire di casa, ma tra il freddo invernale e il Covid chi ve lo fa fare?

L'uscita di maggior spessore di questa settimana è stata senza dubbio Dying Light 2: Stay Human, il sequel dell'action di Techland a base di parkour e zombie, di cui potrete leggere la nostra recensione. Nonostante alcune criticità e problemi di ottimizzazione, il gioco sta andando alla grande su PC, segno della grande fiducia riposta in Techland.

C'è poi chi guidato dalla nostalgia vivrà nuovamente le storie di Max, Chloe, Rachel e gli altri personaggi di Arcadia Bay in Life is Strange Remastered Collection, raccolta che include le remaster del primo capitolo della serie e del prequel Before the Storm che ora vantano un comparto grafico aggiornato, risoluzione 4K e altre migliorie varie.

Dying Light 2, un'immagine promozionale

I giocatori Nintendo Switch dovranno attendere un po' più del previsto per giocare i due titoli sopracitati, ma poco male, dato che in molti in questi giorni stanno ancora esplorando in lungo e in largo le terre di Hisui di Leggende Pokémon Arceus. Per chi non lo sapesse, si tratta di un spin-off caratterizzato da una struttura semi-open world e un focus particolare sull'esplorazione, con nuove meccaniche legate alla cattura dei Pokémon e il completamento del Pokédex. Se volete saperne di più vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Leggende Pokémon Arceus.

Giocherete a una delle novità uscite nei giorni scorsi? Ne approfitterete per gettarvi a capofitto nei sempreverdi Fortnite, Call of Duty, FIFA, Genshin Impact e via dicendo? Oppure dedicherete il tempo libero per recuperare qualche titolo un po' più datato del vostro backlog? Fateci sapere nei commenti a cosa giocherete questo weekend!