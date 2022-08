Mount & Blade II: Bannerlord sarà giocabile alla Gamescom 2022 in versione console

TaleWorlds Entertainment ha annunciato che Mount & Blade II: Bannerlord sarà giocabile per la prima volta su console alla Gamescom 2022 (24-28 agosto). Chiunque sarà presenta a Colonia durante l'evento, potrà recarsi allo stand del gioco nell'area pubblica.

La descrizione ufficiale recita: "Bannerlord è il sequel dell'acclamato Mount & Blade: Warband, uno dei giochi di ruolo di maggior successo degli ultimi anni. Mount & Blade è stato universalmente elogiato per il suo gameplay profondo, che combina azione, giochi di ruolo e strategia in un open world in cui ogni giocatore crea la propria storia nel continente fittizio di Calradia."

"Questo seguito, prequel di Warband, si svolge 200 anni prima della Calradia che conosciamo dai giochi precedenti. L'Impero Calradiano è sull'orlo del collasso e diverse fazioni combattono per controllare i resti del vecchio impero che un tempo dominava l'intero continente. Davanti a loro, altre fazioni cercano di sfruttare la situazione caotica per ottenere il potere."

Un'area di Mount & Blade II: Bannerlord

"Mount & Blade II: Bannerlord è stato pubblicato in early access a marzo 2020 con grande successo e da allora ha ricevuto dozzine di aggiornamenti di contenuti, diventando un gioco ancora più grande e ambizioso. Con l'avvicinarsi della versione completa del gioco, Bannerlord mostra finalmente per la prima volta la sua anticipata versione per console alla Gamescom."

La data di uscita della versione console di Mount & Blade II: Bannerlord è 25 ottobre 2022 su PS5, PS4, Xbox One e Xbox Series X|S.