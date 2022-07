Bully: video in Unreal Engine 5 immagina un remake per PC e console moderne

TeaserPlay, canale YouTube, ha pubblicato un video dedicato a Bully, precisamente un trailer fan-made in Unreal Engine 5 che immagina un remake del gioco di Rockstar per PC e console di attuale generazione. Il filmato include vari ambienti e personaggi del gioco.

Il video mostra ambientazioni e personaggio di Bully che, confrontati con il gioco originale per PS2, risultano molto dettagliati e piacevoli alla vista, ma ovviamente non si tratta di un lavoro perfetto. Si notano facilmente varie imperfezioni, soprattutto nei volti dei personaggi e nelle loro animazioni. Ricordiamo però che questo è un video fan-made, non il lavoro di un team AAA.

Si tratta di un lavoro che mette in mostra come sia possibile creare più che discreti prodotti usando le tecnologie di Epic Games. Questo video è stato creato usando l'Unreal Engine 5, come già detto, e precisamente strumenti come Lumen, Nanite e il ray tracing. Inoltre, TeaserPlay ha usato Metahuman per creare i volti di Jimmy Hopkins e Dr. Crabblesnitch.

Bully è uno dei giochi più rumoreggiati tra quelli di Rockstar. Regolarmente spuntano nuovi rumor che parlano di un possibile remake o di un seguito, ma da oggi non abbiamo mai avuto nulla di concreto tra le mani.

Diteci, vorreste un remake di Bully, oppure preferireste qualcosa di completamente nuovo?