No Man's Sky: update 3.96 risolve vari problemi dell'espansione Endurance

Hello Games ha pubblicato un nuovo update, versione 3.96 precisamente, per No Man's Sky. Lo scopo di questo aggiornamento è risolvere vari bug introdotti con l'espansione gratuita Endurance. Ecco le modifiche:

(Solo per PC) È stato risolto un problema che poteva far sì che i PNG ripetessero "16" all'infinito durante la prima visita a una stazione spaziale.

Gli oggetti raccolti dalle spedizioni della flotta possono ora essere conservati in qualsiasi inventario, non solo nell'inventario principale delle navi da carico.

Il carico raccolto dalle fregate della flotta inattive può ora essere conservato in qualsiasi inventario, non solo nell'inventario principale della nave da carico.

I segnalatori dei giocatori ora mostrano informazioni più dettagliate se il giocatore è a bordo della sua nave da carico.

I giocatori ricevono ora dei suggerimenti di notifica che spiegano come richiamare o abbandonare la propria nave da carico in multiplayer.

La nave attuale del giocatore è ora sempre contrassegnata quando si trova nell'hangar della nave da carico, anche se molto vicina.

Le fregate danneggiate possono essere alimentate dalla schermata di gestione della flotta per ripristinare la loro salute.

È stato risolto un problema che poteva lasciare i giocatori nello spazio se si trovavano a bordo di una nave da carico in fase di warping verso un'altra galassia.

È stato risolto un problema che faceva apparire l'ologramma del capitano sul terminale di comando della flotta nel posto sbagliato.

È stato risolto un problema che poteva consentire alle fregate di teletrasportarsi mentre il giocatore stava visualizzando i dettagli dell'acquisto.

È stato risolto un problema che causava la mancanza del terminale dell'Overseer nella stanza della nave da carico.

È stato risolto un problema che poteva impedire il corretto funzionamento dell'opzione Cycle Part dopo aver utilizzato la funzione Swap Part.

È stato risolto un problema che consentiva ai giocatori di attivare gli scudi energetici a bordo di una nave da carico.

È stato risolto un problema che poteva impedire ai giocatori di teletrasportarsi sulla propria nave da carico dopo averla chiusa manualmente.

Corretto un problema che poteva far sì che lo specialista PNG Scienziato si incastrasse all'interno del suo terminale.

Corretto un problema di collisione con le finestre delle sale tecnologiche.

Corretto un problema di collisione con la stanza della nave dell'Overseer.

Corretto un problema che poteva causare la registrazione di input errati durante la navigazione nell'elenco delle parti della base.

È stato risolto un problema che impediva il corretto funzionamento del pulsante "Visualizza varianti" durante la navigazione nell'elenco dei componenti di base.

Corretto un problema che impediva il funzionamento della ricarica automatica delle astronavi.

Risolti alcuni problemi di collisione con il Riscaldatore di Abitazioni Arcaiche.

Corretto un problema che impediva di aggiornare correttamente la posizione della nave da carico quando ci si teletrasportava alla nave da un altro capolinea di teletrasporto.

È stato risolto un problema che poteva causare il caricamento errato delle navi da carico e la caduta dei giocatori dal pavimento quando si caricava un salvataggio effettuato in un punto di salvataggio o in un faro a bordo di una nave da carico.

Risolti alcuni problemi che potevano bloccare l'avanzamento della missione quando si parlava con PNG o vi erano interazioni critiche per la missione, come Nada sull'Anomalia Spaziale o il terminale di simulazione di Artemis.

È stato risolto un problema che poteva impedire il completamento delle missioni del Nexus dell'infestazione.

È stato risolto un problema che poteva impedire che la nave da carico fosse elencata come destinazione del teletrasporto quando si visitava un'altra galassia.

Corretto un problema che poteva far sì che Nada ripetesse '16' all'infinito.

Corretto un problema che permetteva alle fregate di subire danni che non avrebbero dovuto subire.

Risolti alcuni problemi di collisione con i corridoi e le scale delle navi da carico.

Risolti alcuni problemi visivi con le stanze a tema industriale.

Corretto un piccolo problema visivo con gli effetti particellari.

Corretto un problema che causava la comparsa di un'opzione "Modalità a finestra" non funzionante nel menu su console.

Corretto un problema visivo con le creature asteroidi.

Corretto un problema di illuminazione del terminale della nave da carico Exocraft.

Corretto un certo numero di difetti visivi che potevano verificarsi quando si accostavano parti di navi da carico di diverso tema.

Migliorato l'aspetto dell'icona che appare quando le flotte di fregate vengono schierate per assistere i combattimenti nello spazio.

È stato risolto un problema che faceva sì che alcune navi da carico di grandi dimensioni non si inserissero correttamente nel tunnel di curvatura.

È stata migliorata la leggibilità del testo di notifica della missione quando si utilizza l'astronave in prima persona.

Sono stati risolti alcuni problemi visivi che potevano verificarsi quando si agganciavano altre stanze di navi da carico a tema tecnologico a una stanza del personalizzatore.

È stato risolto un problema visivo che poteva verificarsi durante il warping nella nave da carico.

Corretto un problema che causava la comparsa di un piccolo punto rosa nel popup delle informazioni sull'edificio.

Corretto un arresto anomalo legato alla sincronizzazione della rete Sentinel.

Corretto un arresto anomalo che poteva verificarsi quando si caricava un pezzo di tecnologia mentre si utilizzava l'interfaccia utente del contenitore di stoccaggio.

Corretto un arresto anomalo relativo agli asteroidi.

Corretto un arresto anomalo della navigazione dei PNG.

Corretto un arresto anomalo del caricamento dei lavoratori specializzati dei PNG.

Corretto un arresto anomalo che poteva verificarsi durante l'interazione con il terminale di comando della flotta.

Corretto un arresto anomalo relativo al collegamento in rete delle navi da carico.

