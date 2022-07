Stranger Things 4: Netflix ha pubblicato una clip di uno dei momenti chiave della stagione

Netflix ha fatto la strana scelta di pubblicare una nuova clip di Stranger Things 4 che mostra uno dei momenti chiave dell'ultima stagione. In effetti stiamo parlando di un'anticipazione davvero grossa, quindi è meglio che guardiate la clip solo se se avete già finito di vedere la serie. Altrimenti evitate accuratamente.

La clip mostra il momento in cui Dustin raggiunge Eddie dopo che il ragazzo gli ha salvato la vita attirando su di sé i terribili pipistrelli che popolano il sottosopra. Di base è il momento in cui Eddie muore e fa il suo discorso di addio. Considerando che si tratta della morte più significativa dell'intera stagione, nonché un momento particolarmente drammatico, non vale la pena di rovinarselo così.

Anche perché Eddie è uno dei personaggi più simpatici in assoluto: metallaro, appassionato di giochi di ruolo, viene accusato di varie nefandezze nel corso della stagione a causa dei pregiudizi su di lui e su ciò che fa, nonché di una serie di sfortunate circostanze

Avrò modo di riscattarsi, come avrete capito, anche se sarà protagonista di un finale molto amaro.

Eddie è uno dei nuovi personaggi più apprezzati di Stranger Things 4. Chissà se la produzione farà in modo di farlo tornare anche nella quinta, nonostante il finale lasci aperte pochissime porte a questa possibilità.