Fall Guys: video mostra un livello a tema Sonic, scoperto tramite un leak

Un nuovo leak ci permette di vedere tramite un video un livello di Fall Guys dedicato a Sonic. Precisamente, si tratta di uno stage chiamato Bean Hill Zone, un ovvio riferimento alla Green Hill Zone del riccio blu.

Ricordiamo che un costume a tema Sonic è apparso in Fall Guys nell'ottobre 2020. Invece, a novembre 2021 è stato pubblicato un costume a tema Knuckles. Inoltre, sappiamo che questo agosto saranno di nuovo disponibili entrambi i costumi e si sommerà anche quello di Tails. Inizialmente si pensava che non ci fosse altro, ma presto sono state scovate alcune informazioni su un livello ispirato alla Green Hill Zone, come vi avevamo riportato. Ora, abbiamo anche un video dedicato.

Si tratta di un'area rettangolare che include le classiche molle rosse e blu di Sonic, che permettono al personaggio di Fall Guys di rimbalzare e lanciarsi in giro per lo stage. L'area include anche i percorsi in stile giro della morte di Sonic, anche se in questo caso si tratta di tubi che trasportano in automatico il personaggio di Fall Guys. Pare anche che vi siano i classici anelli d'oro, che vedete nella seconda parte del video.

Mediatonic non ha ancora confermato o smentito i rumor, ma è credibile che presto ci sarà modo di scoprire esattamente le novità di Fall Guys a tema Sonic.