Sony assume un noto avvocato per guidare il team legale che si occupa di acquisizioni e antitrust

Sony ha assunto Gregory McCurdy per il ruolo di principale avvocato della divisione antitrust e public policy. Si tratta di una mossa legata alla volontà della compagnia di continuare con le acquisizione, soprattutto in ambito videoludico con PlayStation.

L'ultimo incarico di McCurdy è stato quello di guidare un team di Uber, occupandosi di controversie antitrust negli Stati Uniti e di procedure di autorizzazione alle fusioni aziendali. Si tratta in poche parole di un esperto del settore che sarà per certo molto utile a Sony e a PlayStation.

Annunciando la notizia sul suo profilo LinkedIn, McCurdy ha dichiarato: "Il mondo dei videogiochi è affascinante e sarà una nuova grande avventura per me. Lo conosco un po' dai tempi in cui lavoravo presso Microsoft, quando Xbox fu lanciata per competere con PlayStation... Sono pronto per nuove avventure!".

Sony e PlayStation hanno più volte ripetuto che la compagnia è pronta a fare altre acquisizione mirate per potenziare il proprio business. Una delle più recenti è stata quella di Repeat.gg, una compagnia dedicata all'eSport, settore verso il quale Sony sta sempre più puntando.

Dovremo vedere se questa nuova assunzione sia legata alla volontà di compiere un'acquisizione ancora più grande rispetto a quelle passate. Voi quale compagnia vorreste venisse comprata da PlayStation?