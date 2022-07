The DioField Chronicle, i primi dettagli ufficiali della nuova opera di Square Enix

I primi dettagli di The DioField Chronicle sembra stare proprio lì, in quell'intersezione favorevole di grafica e sonoro estremamente curati e una storia dai presupposti magari non super originali, ma che sembra solida e ben impacchettata.

Il connubio, anche in questo caso, è perfetto: umiltà di espressione si unisce alla voglia di riempire di orgoglio chi per anni è stato in cerca di strategici giapponesi di peso che non si chiamassero Fire Emblem.

Tra le varie notizie positive che possiamo certamente sottolineare parlando di The DioField Chronicle, una spicca imperiosa: è evidente come Square-Enix sia tornata a realizzare prodotti di medio budget che, inesorabilmente, si trasformano in AAA per le nicchie di appassionati. Dopo Octopath Traveler e Triangle Strategy, Square pare aver ritrovato l'autostima e la voglia di accarezzare quei piccoli gruppetti di progressisti nostalgici filo-nipponici, troppo velocemente ed erroneamente bollati come retrogamer.

Strategico in tempo reale giapponese

The DioField Chronicle

Grazie alle recenti informazioni e trailer condivisi dal publisher giapponese, scopriamo con interesse alcuni retroscena e caratteristiche di protagonisti, geografia geo-politica, gameplay e in generale il treno di sensazioni che The DioField Chronicle cerca di trasmettere con la sua ambizione quasi d'altri tempi. Se avete visto il trailer, subito spiccano all'occhio due elementi: il primo è il sistema di gioco, denominato RTTB, acronimo di Real Time Tactical Battle, ovvero una forma di strategico a personaggi ma in tempo reale, con le dovute pause per indirizzare la squadra; il secondo è la possibilità di gestire una compagnia di personaggi attivi sul campo di battaglia, vivi, dinamici, ognuno con le proprie peculiarità. Sembrano due cose banali, la realtà è che per il Giappone siamo di fronte a una sorta di avanguardia ludica: così abituati alle griglie e agli stop tra turni, l'idea di creare un flusso continuo di azioni in cui vedere fisicamente muovere gli eroi sul campo è elettrizzante.

Le mappe di gioco vanno approfondite per dimensione, level design, enemy design e collezionabili, ma quanto visto sembra mettere sul piatto una buona densità di azione strategica e intersezioni tra abilità dei personaggi, attente ai coni di vista, ai colpi alle spalle e alle abilità ad area. Raramente abbiamo visto un tale focus sulla geometria ruolistica nipponica come in The DioField Chronicle: Square-Enix sembra proporre un S-JRPG di grande corpo, ma anche ricco di innovazione di gameplay e ben confezionato.