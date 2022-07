Street Fighter 6: confermate le versioni classiche di Ryu, Chun-Li e Guile

Capcom ha confermato il ritorno delle versioni classiche di Ryu, Chun-Li e Guile in Street Fighter 6, pubblicando delle immagini che li mostrano all'interno del gioco. Come potete vedere, i tre storici personaggi indossano i loro costumi tradizionali, quelli che li hanno resi famosi e amatissimi dagli appassionati della serie.

Contemporaneamente sono stati mostrati anche i nuovi costumi di Luke e Jamie, che seguono il nuovo stile urban del gioco e che probabilmente piaceranno soprattutto ai nuovi giocatori.

Insomma, pare che Capcom voglia accontentare i giocatori vecchi e nuovi, cercando di rinnovare il look della serie Street Fighter, senza però rinnegare le sue origini. Insomma, sta dando qualcosa un po' a tutti, per cercare di non creare malcontento.

In effetti alcune delle ultime notizie avevano colto alla sprovvista i fan, come i controlli semplificati, visti come una modalità facile, tanto che il director ha dovuto negare la cosa. Lo stesso tema musicale di Ryu ha fatto un po' discutere per come abbandona i canoni della serie.

Rimane il fatto che introdurre delle novità sia necessario, per non bloccare l serie nel suo immaginario, ormai vecchio più di trent'anni.

Per il resto vi ricordiamo che Street Fighter 6 è in sviluppo per PC, Xbox Series X e S e PS5.