FIFA 23 collaborerà con Marvel per Eroi FUT, secondo un leak del sito di EA

Tramite il sito ufficiale di EA è spuntata un'immagine che indica che FIFA 23 e Marvel collaboreranno per Eroi FUT. L'immagine è apparsa tramite le ricerche di google. Potete vederla qui sotto, condivisa dal profilo Twitter FIFA 23 News.

Il sito di FIFA 23 Eroi FUT scrive: "Alcuni dei campioni più apprezzati dai tifosi fanno il loro ritorno in campo in FIFA 23 Ultimate Team sotto forma di Eroi FUT, con oggetti speciali che celebrano i momenti indimenticabili della loro carriera che li hanno resi delle leggende. Gli Eroi FUT 23 saranno disponibili nel gioco sin dal lancio, con un'ulteriore versione speciale Eroe FUT FIFA World Cup in arrivo dall'11 novembre per celebrare una prestazione memorabile sul palcoscenico più importante al mondo."

I giocatori per ora confermati in Eroi FUT di FIFA 23 sono Ricardo Carvalho, Park Ji-Sung, e Yaya Touré. Non viene citata Marvel e non sappiamo in che modo questa collaborazione potrebbe avere luogo. Pare poco credibile che Captain America e Iron Man correranno per il campo da calcio per fare goal, ma potrebbero esserci degli elementi estetici da far indossare ai propri giocatori a tema Marvel. Oppure potrebbero esserci degli eventi speciali completamente dedicati i supereroi Marvel.

Per il momento si tratta solo di un leak e non di un'informazione ufficiale. È possibile che quanto indicato dalle fonti sia un elaboratissimo finto leak: non ci resta altro da fare se non attendere conferme o smentite da parte di EA e degli sviluppatori di FIFA 23.

Nel frattempo, vi ricordiamo che sono stati indicati i requisiti minimi e consigliati della versione PC di FIFA 23.