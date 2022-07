FIFA 23: requisiti minimi e consigliati della versione PC svelati

Electronic Arts ha condiviso i requisiti minimi e consigliati per FIFA 23 in versione PC, tramite la pagina Steam del gioco. Vediamo prima di tutto i requisiti minimi per FIFA 23 in versione PC:

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Intel Core i5 6600k or AMD Ryzen 5 1600

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti or AMD Radeon RX 570

DirectX: Versione 12

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 100 GB di spazio disponibile

Ecco invece i requisiti di sistema consigliati per FIFA 23:

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Intel Core i7 6700 or AMD Ryzen 7 2700X

Memoria: 12 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1660 or AMD Radeon RX 5600 XT

DirectX: Versione 12

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 100 GB di spazio disponibile

Per il momento, la pagina Steam di FIFA 23 non indica ancora se il gioco di calcio sarà compatibile con Steam Deck.

FIFA 23

Ricordiamo che la versione PC di FIFA 23 avrà il cross-play con le versioni PS5 e Xbox Series X|S. Le versioni PS4 e Xbox One, invece, non potranno fare cross-play con PC, PS5 e Xbox Series X|S.

La versione PC di FIFA 23 supporta sia i controller PlayStation che Xbox ufficialmente.

Vi segnaliamo anche che FIFA 23 dice no alla Russia: niente squadre e nazionale, la conferma ufficiale.