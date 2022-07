Final Fantasy 7 Remake Intergrade: risolti i problemi di licenze con PS Plus Extra e Premium

Da ora anche gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium in possesso della versione base di Final Fantasy 7 Remake su PS5 possono scaricare quella Intergrade inclusa nel catalogo dei nuovi abbonamenti di Sony. I problemi relativi alle licenze emersi alcuni giorni fa sono stati infatti risolti del tutto.

Come segnalato in una precedente notizia, chi ha già una copia della versione base del titolo Square Enix non poteva in alcun modo riscattare quella Intergrade disponibile nel catalogo di PS Plus Extra e Premium. Come accennato in apertura, il problema era relativo alle licenze, con la console che identificava come identiche quello del gioco base e di Intergrade, impedendo di conseguenza il download.

L'unica differenza rispetto alla versione base è che Final Fantasy 7 Remake Intergrade include anche "EPISODE INTERmission", un capitolo extra con protagonista la ninja Yuffie venduto separatamente come DLC al prezzo di 19,99 euro.

Ora che il problema delle licenze è stato risolto, se siete abbonati a PlayStation Plus Extra o Premium e avete già installato Final Fantasy 7 Remake, quando riscatterete la versione Intergrade si avvierà semplicemente il download del singolo DLC, andando così a completare il pacchetto.