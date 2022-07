FIFA 23 dice no alla Russia: niente squadre e nazionale, la conferma ufficiale

Electronic Arts ha confermato che FIFA 23 non includerà i club russi, nazionale compresa. Questa decisione è coerente con la precedente rimozione della Russia da FIFA 22.

In una dichiarazione rilasciata a Eurogamer.net, EA ha affermato, in traduzione: "EA Sports è solidale con il popolo ucraino e, come tante voci in tutto il mondo del calcio, chiede la pace e la fine dell'invasione dell'Ucraina. In linea con i nostri partner della FIFA e della UEFA, EA Sports non includerà la nazionale russa o i club russi in FIFA 23".

Electronic Arts aveva anche interrotto la vendita di elementi russi all'interno di Ultimate Team in FIFA 22. Inoltre, EA ha interrotto la vendita di giochi e contenuti - comprese valute virtuali - in Russia e in Bielorussia fino a quando l'invasione non sarà terminata. In poche parole, la scelta di non includere la Russia in FIFA 23 era una conseguenza logica della chiara linea d'azione di EA.

FIFA 23

EA ha inoltre confermato che FIFA 23 su Switch sarà Legacy ancora una volta: ha indicato anche quali sono i contenuti e quali saranno le novità presenti in questa versione del gioco.

Vi abbiamo proposto anche un provato, nel quale vi abbiamo spiegato che "FIFA 23 deve essere un capitolo ambizioso. È l'ultimo che EA curerà per la Fédération Internationale de Football Association e lo sviluppatore canadese vuole sia lasciare un ottimo ricordo di sé (in modo che i concorrenti difficilmente potranno fare meglio al primo tentativo) sia mostrare ai fan il proprio valore, in modo da farli tornare anche l'anno prossimo. Per il momento abbiamo un'infarinatura generale, con qualche suggestione da parte dell'HyperMotion2 e lo sfoggio di una potenza produttiva inarrivabile, con una pletora di licenza infinita alla quale si aggiungono la Coppa del Mondo e il calcio femminile. Cominciamo, però, con qualche discreta novità, ovvero l'arrivo del cross play e della versione PC parificata a quella di PS5 e Xbox Series X|S."