Elden Ring: The Roleplaying Game annunciato da FromSoftware

FromSoftware ha annunciato che Kadokawa - ovvero la sua compagnia madre - sta sviluppando un nuovo gioco da tavolo; parliamo di Elden Ring: The Roleplaying Game, per ora previsto per il Giappone. Il creatore è Kato Hironori, lo stesso di Dark Souls The Roleplaying Game di Kadokawa.

Elden Ring: The Roleplaying Game includerà un set di regole per le avventure nell'Interregno: ci sarà modo di sfruttare varie strategie di combattimento corpo a corpo o magiche e non mancheranno nella guida vari dettagli sui nemici che dovremo affrontare. Non sono stati dati dettagli approfonditi sul prodotto, ma sappiamo che arriverà in primavera 2023 in Giappone.

Non si tratta di una grande sorpresa, in quanto - come già detto in apertura - anche Dark Souls era stato trasformato in un gioco di ruolo da tavolo. Elden Ring: The Roleplaying Game per ora non è previsto per l'occidente. Ricordiamo che Dark Souls: The Roleplaying Game di Kadokawa non è mai arrivato in occidente, ma è stata realizzata una versione alternativa e indipendente da parte di Steamforged, che utilizza un set di regole personalizzate create a partire da D&D 5E.

Una scena di combattimento di Elden Ring

Dovremo attendere novità da parte di FromSoftware e Kadokawa: vedremo se dopo la pubblicazione della versione giapponese vi sarà spazio per una versione occidentale. Elden Ring ha ottenuto un enorme successo in tutto il mondo, quindi Kadokawa potrebbe ritenere che una traduzione inglese sia un investimento accettabile per questo nuovo gioco da tavolo.