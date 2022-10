Silent Hill 2 Remake: lo sviluppo è quasi completo, la data di uscita non è lontana

Stando a quanto dichiarato da Piotr Babeno, il presidente di Bloober Team, Silent Hill 2 Remake è entrato da poco nella fase conclusiva dello sviluppo, con il team che sta apportando gli ultimi ritocchi e ripulendo il codice da eventuali bug. Si tratta di un dettaglio importante, in quanto significa che la data di uscita non dovrebbe essere lontana, laddove Konami ufficialmente non ha ancora svelato una finestra di lancio, neppure indicativa.

Durante il GPW Innovation Day, Babeno ha inoltre svelato che i lavori sul remake di Silent Hill 2 sono iniziati nel 2019, quindi da circa tre anni. Per quanto riguarda la data di uscita ha affermato che dipende solo da Konami, ma che crede che riceveremo novità dalla compagnia giapponese presto. Possiamo aspettarci dunque un annuncio ufficiale nel giro di pochi mesi, chissà magari già durante i The Game Awards 2022 di dicembre o un futuro State of Play di Sony, dato che Silent Hill 2 Remake sarà un'esclusiva console PS5 per un itero anno.

Silent HIll 2 Remake, un'immagine ufficiale

Il presidente di Bloober Team ha inoltre aggiunto che Konami ha finanziato interamente il progetto e che lo studio di Cracovia sta già ricevendo dei pagamenti per aver completato diverse tappe fondamentali dello sviluppo, con la possibilità di registrare incassi extra qualora il gioco ottenesse un certo successo commerciale, senza ovviamente entrare nel dettaglio delle clausole del contratto. Babeno si aspetta che Silent Hill 2 Remake registri vendite per "almeno diverse milioni di unità", segno che il progetto è senza dubbio ambizioso.

Silent Hill 2 Remake per il momento è previsto per PC e PS5. Stando all'ex senior editor di Game Informer Imran Khan, Konami avrebbe vietato a Bloober Team di prendersi troppe libertà con il rifacimento.