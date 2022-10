PC Building Simulator 2, la recensione del sogno di tutti i giocatori PC

Ci sono sensazioni che solo i giocatori PC possono descrivere, come quella di ricevere la scatola di un nuovo componente hardware e iniziarne immediatamente il montaggio nel tower o, meglio ancora, quella di ricevere tutte le componenti di un nuovo PC intero, valutate meticolosamente per ore consultando decine di negozi online, per poi spacchettarle e dedicarsi a un lento e sensuale assemblaggio, in attesa di collegare il nuovo hardware a un monitor e premere il tasto di accensione per verificarne il funzionamento, momento climatico che da solo vale la spesa e gli sforzi sostenuti. Il rapporto tra alcuni giocatori PC e la costruzione del loro sistema, che in realtà non è mai definitiva, ha un che di erotico e profondo: in qualche modo è creazione e riproduzione, tanto che se qualcuno è riuscito a ottenere successo simulandolo, ossia evidenziandone natura essenzialmente ludica e primordiale, deve esserci un motivo che vada oltre la sua mera esteriorità, come vedremo in nella recensione di PC Building Simulator 2 .

C'è anche una storia

Costruiremo il PC dei sogni

Per parlare di PC Building Simulator 2 si può partire senza indugio da un numero, ossia dai più di 1.200 componenti hardware differenti inclusi nel gioco, tutti da montare e smontare nella Free Mode e nella modalità carriera. La prima è una modalità sandbox in cui si è liberi di fare un po' quel che si vuole, ossia montare e smontare PC a piacere, visto che si dispone di un budget praticamente illimitato, mentre la seconda, la più strutturata, chiede di gestire un negozio di assistenza PC, quindi di risolvere i problemi che i clienti hanno con i loro sistemi. Il tutto utilizzando banchi da lavoro e tutti gli strumenti tipici del mestiere. Non fatevi ingannare, perché stiamo parlando di un'esperienza rilassante e molto distesa in entrambe le modalità, senza niente a metterci davvero fretta o a obbligarci a fare i salti mortali. Sì, perché l'essenza del titolo di Spiral House non è la sfida, ma il dettaglio. I 1.200 componenti hardware sono infatti ricostruiti al millimetro e richiedono, per essere smontati e montati, gli stessi passaggi necessari nella realtà.

Quindi ci sono le stesse viti, gli stessi blocchi, le stesse ventole e così via. Certo, nella modalità carriera bisogna riuscire a far quadrare i conti per acquistare nuovi strumenti e migliorare il negozio, ma la verità è che la parte gestionale in sé non ha niente di troppo impegnativo e sembra essere pensata più come una cornice dell'attività centrale del gioco, che come qualcosa che debba attirare l'attenzione su di sé.

Comunque sia una specie di storia c'è: lo zio Tim (quello che ci forniva le parti nel primo capitolo) ha dato fuoco al suo negozio per frodare l'assicurazione e a noi tocca di rimboccarci le maniche avviando una nuova attività. Vada in prigione, il marrano, ma senza disturbare, visto che abbiamo tanti componenti da montare e tante novità da sperimentare. Rispetto al primo capitolo, per inciso, ci sono delle nuove operazioni che si possono compiere, come moddare i case, applicare la pasta termica e modificare il raffreddamento delle schede video passando dalle classiche ventole a un sistema a liquido, più costoso, ma decisamente più efficace.

Nvidia è molto presente nel gioco

Proprio quest'ultimo aspetto è il più curato, tanto che gli viene dedicato un banco da lavoro apposito e un nuovo strumento: un tablet per monitorare le temperature, consultabile in ogni momento. Il tutto è realizzato in modo impeccabile, ma allo stesso tempo amichevole, nel senso che non richiede di conoscere la materia per giocare. L'interfaccia è infatti dotata di una serie di strumenti che assistono durante le operazioni, rendendo la vita facile ai neofiti, e che impediscono di commettere errori marchiani. Da questo punto di vista PC Building Simulator 2 sembra essere stato pensato come un gioco per tutti, pur essendo rigorosissimo nella simulazione dei passaggi richiesti sui PC in riparazione o in montaggio, il che è decisamente un bene.