Resident Evil Re:Verse disponibile ora in Accesso Anticipato per chi ha acquistato Village

Oggi è iniziato l'Accesso Anticipato di Resident Evil Re:Verse, il multiplayer PvP per PC e console con i protagonisti e le nemesi dei giochi della serie survival horror di Capcom. Per partecipare è necessario aver acquistato Resident Evil: Village, requisito che tra l'altro darà gratuitamente l'accesso anche al gioco completo una volta disponibile.

L'Early Access di Resident Evil Re:Verse è iniziato alle 04:00 di oggi, lunedì 24 dicembre 2022, e continuerà fino alle 20:00 di mercoledì 26 ottobre 2022.

Come detto in precedenza, per partecipare è necessario possedere una copia di Resident Evil: Village. Re:Verse può essere scaricato con il codice promozionale fornito con la versione fisica di Village o dallo store (PlayStation Store, Xbox Store, Steam) se avete comprato una versione digitale. Ovviamente per giocare su console è necessario un abbonamento a PlayStation Plus o Live Gold, mentre su PC è obbligatorio creare un account Capcom ID.

Il lancio della versione completa di Resident Evil Re:Verse è fissato per il 28 ottobre 2022. Si tratta di un gioco multiplayer dove i giocatori devono mettere alla prova le proprie abilità in scontri PvP da un minimo di quattro fino a un massimo di sei persone. Sarà possibile giocare nei panni degli amati personaggi della serie di Resident Evil e usare delle armi biologiche per ribaltare le sorti dei match.

Durante il Resident Evil Showcase (ecco il recap con tutti gli annunci) della scorsa settimana, Capcom ha svelato i contenuti presenti al lancio di Resident Evil Re:Verse e la roadmap degli update gratuiti in arrivo dopo la pubblicazione.