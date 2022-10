Resident Evil Showcase: tutte le novità presentate

Cerchiamo di riepilogare tutte le novità che sono state presentate in occasione del Resident Evil Showcase di questa sera. In realtà non sono moltissime, visto che che si è concentrato sui prodotti in arrivo nei prossimi mesi, ribadendo alcune informazioni note, senza parlare del futuro della serie.

La prima tranche dell'evento è stata dedicata a Resident Evil Village: Shadows of Rose, di cui è stato mostrato un nuovo trailer. Quindi sono state mostrate di nuovo le novità che saranno aggiunte al gioco con il Winters' Update, tra le quali la possibilità di rigiocarlo in terza persona. Niente che non si conoscesse già, in verità, a parte l'uscita di una demo il 21 ottobre 2022 che permetterà di provare tutte le novità.

Il franchise Resident Evil è più vivo che mai

Nel segmento dedicato a Resident Evil Village c'è stato spazio anche per parlare di di Resident Evil Re:Verse, di cui è stata svelata la data d'uscita in accesso anticipato ed è stato mostrato del nuovo gameplay in un trailer.

Quindi l'attenzione è passata tutta sul remake di Resident Evil 4, di cui è stato mostrato molto gameplay, con alcuni spezzoni che hanno dato modo di scorgere alcuni dei personaggi rifatti in alta definizione. C'è stato spazio anche per le nuove meccaniche e per le varie edizioni. Annunciata l'uscita anche su PS4 e la possibilità per chi acquisterà questa versione di ottenere gratuitamente quella PS5, in caso di cambio console.