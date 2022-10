Obsidian Entertainment ha annunciato con un tweet che il gioco di ruolo Pentiment è entrato in fase Gold, ossia è pronto per andare in stampa, quindi per arrivare ai videogiocatori in tempo per il 15 novembre 2022.

Per chi non lo conoscesse, si tratta dell'ultima fatica di Josh Sawyer, autore che conta nel suo portfolio titoli quali gli Icewind Dale, Neverwinter Nights 2, Fallout: New Vegas e i Pillars of Eternity. Evidentemente il nostro ha ancora voglia di sperimentare, viste le particolarità di Pentiment.

Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

Sviluppato da Obsidian, questo gioco di ruolo è un mistero storico incentrato sullo sviluppo del personaggio, su grafiche stilizzate e su una trama che varia in base alle scelte compiute dal giocatore, il tutto ambientato nella Germania degli inizi del 16° secolo. Il protagonista è un abile miniatore che, nell'arco di venticinque anni, si ritrova coinvolto in una serie di omicidi presso l'abbazia di Kiersau. Questo personaggio possiede il coraggio e la determinazione necessari per scoprire l'identità degli assassini, ma ogni sua decisione provoca conseguenze durature e lo attira inesorabilmente verso il centro di un'oscura cospirazione.