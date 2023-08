Pikmin 4 e Remnant 2 sono i giochi del mese di luglio 2023

Proseguendo in quella che sembra proprio essere la tendenza di quest'anno videoludico, anche luglio 2023 si è dimostrato decisamente ricco di uscite di notevole livello: non stupisce dunque il fatto che la scelta del gioco del mese sia stata duplice: Pikmin 4 e Remnant 2 sono risultati vincitori rispettivamente per la redazione e i lettori di Multiplayer.it, anche se si tratta, in entrambi i casi, di risultati arrivati proprio sul filo del rasoio, a dimostrazione di come entrambi i giochi siano stati apprezzati quasi in egual misura da una parte e dall'altra. Si tratta peraltro di titoli totalmente diversi per generi e atmosfere, che possono dunque convivere senza troppi problemi l'uno con l'altro, visto che soddisfano gusti decisamente differenti.

Al di là di questi due, il mese di luglio ha comunque offerto uno spettro piuttosto ampio di esperienze, che vanno da conversioni di notevole calibro come Ratchet & Clank: Rift Apart su PC a diverse nuove proprietà intellettuali come Exoprimal di Capcom o The Expanse, che ha segnato il ritorno di Telltale sulle scene con l'adattamento dell'omonima serie televisiva.

Ci sono stati anche diversi seguiti importanti come i suddetti titoli del mese ma anche Oxenfree 2, che figura anche fra le produzioni indie di maggiore livello tra quelle uscite nel corso del mese, insieme anche all'interessante Viewfinder, che ha ben figurato nella scelta del gioco del mese, pur rimanendo piuttosto indietro.