Expeditions: A MudRunner Game annunciato alla Gamescom 2023 con un trailer di gameplay

In occasione della Gamescom 2023, più precisamente dell'Opening Night Live, è stato annunciato Expeditions: A MudRunner Game per PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5 e Nintendo Switch. È un simulatore di guida su terreni estremi, seguito della serie Mudrunners di Saber Interactive. Il gioco è stato mostrato con un trailer ufficiale, che potete trovare qui di seguito.

Focus Interactive ne ha approfittato anche per ricordarci che MudRunner e SnowRunner, i due capitoli precedenti, sono stati capaci di raccogliere più di quindici milioni di giocatori. Un risultato sorprendente, visto il genere non proprio abbordabile da tutti.

Expeditions: A MudRunner Game avrà tutti gli elementi distintivi della serie, e in più aggiungerà una fisica completamente rinnovata per i veicoli. Ci saranno anche molti nuovi gadget da utilizzare per esplorare delle mappe particolarmente inospitali e scoprire degli splendidi paesaggi.