Batman: Arkham Trilogy rinviato su Nintendo Switch, ecco la nuova data di uscita

Batman: Arkham Trilogy è stato rinviato da Warner Bros. Interactive Entertainment: la raccolta sarebbe dovuta arrivare nei negozi il 13 ottobre, ma il publisher ha deciso di posticiparne la data di uscita al 1 dicembre.

"L'uscita di Batman: Arkham Trilogy su Nintendo Switch è stata rinviata al 1 dicembre 2023", si legge in una nota di Warner Bros. "Serve più tempo per poter offrire ai giocatori la miglior esperienza possibile sulla console Nintendo. Ci scusiamo con i fan che non vedono l'ora di poter provare questa trilogia: grazie per la vostra pazienza."

In realtà, come sappiamo, i giochi in uscita a ottobre 2023 lasciano ben poco margine ed è dunque possibile che il produttore abbia optato per un rinvio all'ultimo minuto al fine di evitare la mostruosa calca delle prossime quattro settimane.