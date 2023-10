Marvel's Spider-Man 2, il trailer della Digital Deluxe rivela i costumi esclusivi

La Digital Deluxe di Marvel's Spider-Man 2 è protagonista di un nuovo trailer che illustra i costumi esclusivi disponibili per Peter e Miles in questa edizione: dieci in tutto, cinque per ogni personaggio.

Insomniac Games ha spiegato che si tratta appunto di costumi esclusivi, che non si ottengono giocando e che dunque potremo avere solo acquistando questa versione del gioco, in uscita come sappiamo il 20 ottobre su PS5.

Peter potrà contare sui costumi XXV Secolo, Apunkalyptic, Tattico, Aurantia e Scimmia di Pietra, mentre per quanto riguarda Miles avremo i costumi Tokusatsu, Codificato, Agimat, Spettro Rosso e Biomeccanico.