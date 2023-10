Marvel's Spider-Man 2 batte Super Mario Bros. Wonder nei voti di Famitsu

Famitsu, famosa testata giapponese, ha pubblicato le recensioni della settimana, tramite le quali svela che il miglior gioco del momento è Marvel's Spider-Man 2, che batte anche Super Mario Bros. Wonder. Vediamo però i voti complessivi:

Marvel's Spider-Man 2 (PS5) - 10/10/9/9 [38/40]

Super Mario Bros. Wonder (Switch) - 10/9/9/8 [36/40]

Lost Eidolons (PS5) - 8/8/8/8 [32/40]

EA Sports FC 24 (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch) - 8/8/8/7 [31/40]

Yumeiro Yuram (PS4, Switch) - 7/7/8/6 [28/40]

Get Me Out, Please (Switch) - 6/6/7/6 [25/40]

Ricordiamo che Famitsu assegna ogni gioco a quattro recensori che danno un voto in decimi. Il voto finale si ottiene sommando i quattro voti e diventa quindi in quarantesimi. Marvel's Spider-Man 2 ha ottenuto ben due dieci e due nove, mentre Super Mario Bros. Wonder. ha ottenuto un solo dieci e un otto, chiudendo con due nove. Tra gli altri giochi di primo piano vediamo EA Sports FC 24 che chiude invece con un dignitoso ma non incredibile 31/40 grazie a tre otto e un sette.