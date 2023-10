Senua's Saga: Hellblade 2: un video racconta la creazione di Senua

Lo studio di sviluppo Ninja Theory ha pubblicato un nuovo video di Senua's Saga: Hellblade 2 per mostrare la creazione di Senua , la protagonista, curata nei più minimi dettagli. Sono gli sviluppatori stessi a spiegare il loro lavoro, come ad esempio Dan Crossland, il Character Art Director del gioco, che ha parlato dell'enorme lavoro dietro al personaggio, dalla progettazione dello stesso fino alla sua virtualizzazione.

Gli artisti di Ninja Theory hanno dovuto lavorare su ogni elemento dello stesso, tra scansione in alta definizione, rig, creazione del costume nella realtà, trucco e parrucco.

La creazione di una Senua reale è servita da modello per quella virtuale e ha impiegato diverse professionalità per essere realizzata, prima fra tutte quella di Melina Juergens, l'attrice che ha dato volto e fattezze al personaggio, intervenuta anch'essa all'interno del filmato, spiegando come essere vestita da Senua l'aiuti a entrare maggiormente nel personaggio.

Il video fornisce ovviamente molti altri dettagli sulla creazione di Senua, mostrando anche il modello in alta risoluzione da cui poi sarà tratto quello di gioco. Non aspettatevi comunque delle nuove sequenze di gameplay, perché non ce ne sono.

Per il resto vi ricordiamo che Senua's Saga: Hellblade 2 è in sviluppo per PC e Xbox Series X/S. Il gioco dovrebbe uscire nel corso del 2024, ma ancora non ha una data d'uscita ufficiale. Intanto potete aggiungerlo alla vostra lista dei desideri.