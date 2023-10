Star Citizen: data d'uscita ufficiale di Squadron 42 alla CitizenCon? Le voci si fanno insistenti

È il team di sviluppo stesso ad aver detto alla comunità di sintonizzarsi sull'evento per avere notizie su Squadron 42. L'attesissimo modulo è stato addirittura citato prima di Star Citizen stesso, tanto da aver subito fatto partire le speculazioni in merito.

Perché si parla di data d'uscita? In realtà non è certo cosa sarà mostrato. Si spera almeno in un nuovo trailer di gameplay. Comunque sia, poco meno di due anni fa fu detto che Squadron 42 necessitava di ulteriori due anni di sviluppo per arrivare sul mercato. Con l'approssimarsi del 2024 i due anni stanno per scadere e la comunità ritiene che il CitizenCon sia il momento perfetto per dare un annuncio importante come la data d'uscita.

Inoltre si parla di aggiornamenti al motore di gioco che saranno mostrati alla comunità (con un gameplay di Squadron 42?) e di altri possibili annunci.

Insomma, i segnali sembrano essere davvero positivi per Squadron 42, dopo tanti anni di attesa. Speriamo quindi che il gioco faccia il suo ritorno sulla scena, così da rendere un po' più concreto questo fumoso progetto.