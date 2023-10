Robocop: Rogue City, la versione Nintendo Switch è stata cancellata

Cancellazione silenziosa

Nei primi trailer del gioco, come quello che potete vedere in testa alla notizia, Robocop: Rogue City veniva indicato in sviluppo anche per Nintendo Switch. La versione per la console ibrida però è silenziosamente sparita dalla comunicazione, almeno fino agli ultimi giorni, quando l'account ufficiale del gioco su Facebook ha confermato a un utente la cancellazione.

L'utente in questione, Jon Neale, ha chiesto nello specifico informazioni sulla versione Nintendo Switch, con l'approssimarsi del 2 novembre 2023, data di uscita delle versioni PC, Xbox Series X/S e PS5. La risposta è stata: "In questo momento non abbiamo alcun piano per un lancio su Nintendo Switch."

La cancellazione non è stata motivata in alcun modo. Teyon, lo studio di sviluppo, potrebbe aver avuto difficoltà nell'ottimizzazione, oppure potrebbe aver spostato il progetto su Nintendo Switch 2, che dovrebbe arrivar nel 2024. Qualsiasi siano le strategie verso le console di Nintendo, per giocare Robocop: Rogue City avrete bisogno di puntare su di un'altra piattaforma.