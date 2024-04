Dead Space 2 Remake: Schreier di Bloomberg smentisce EA ma anche il precedente report

Come vi abbiamo segnalato ieri, il giornalista e leaker Jeff Grubb ha indicato che Electronic Arts e EA Motive non sono al lavoro su Dead Space 2 Remake e che il progetto è stato accantonato poiché le vendite del primo remake sono state scarse. EA ha però risposto affermando che il report è scorretto. In "chiusura", Grubb ha replicato che possiamo credere a chi vogliamo, ma ritiene che quando una compagnia nega un report senza chiarire in che modo sia scorretto qualcosa non torna.

Ora, una fonte più affidabile di Grubb si è inserita nel discorso: Jason Schreier di Bloomberg. Il giornalista condivide in modo corretto da anni informazioni sul mercato videoludico, grazie a molte fonti interne ai team. Quanto da lui detto non è ufficiale, ma è estremamente credibile e sempre molto preciso.

Schreier afferma ora che la saga di Dead Space è effettivamente in pausa. La decisione però non è una novità, in quanto era stata presa già lo scorso anno quando le vendite del primo remake non hanno raggiunto le aspettative. Schreier spiega che in realtà il team non stava lavorando al remake del secondo capitolo, ma stava provando a mettere le basi per un nuovo capitolo. I piani per tale gioco non hanno mai ricevuto il via libera e sono rapidamente sfumati.

A partire dalla scorsa estate, un piccolo gruppo di sviluppatori stava lavorando a "qualcosa di nuovo" (non legato a Dead Space) ma oramai l'intero studio è completamente passato ad altri progetti (Iron Man e Battlefield, come già sappiamo).