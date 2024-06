Star Wars Outlaws supporterà NVIDIA DLSS 3.5, Marvel Rivals con DLSS 3 e RTX Remix Diventa Open Source

Il keynote di NVIDIA al Computex 2024 si è concentrata principalmente sull'IA, ma ci sono state anche alcune novità per i giocatori, in particolare il supporto di alcuni giochi a NVIDIA DLSS. Più nello specifico, è stato annunciato che Star Wars Outlaws supporterà NVIDIA DLSS 3.5 , mentre Marvel Rivals supporterà il DLSS 3.

Diversa la situazione di Marvel Rivals . Lo sparatutto PvP a squadre di supereroi di NetEase, supporterà NVIDIA DLSS 3, e quindi solo Super Resolution e Frame Generation. Il prossimo test in formato beta chiuso è previsto per luglio 2024 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series S|X.

A quanto pare, invece, il team ha deciso di passare al denoiser ottimizzato dall'IA di NVIDIA, già presente su titoli come Cyberpunk 2077 di CD Projekt RED e Alan Wake 2. La stessa funzionalità sarà aggiunta a NARAKA: Bladepoint e Black Myth: Wukong ed è già disponibile anche in RTX Remix.

RTX Remix diventa open source

Come detto in apertura, RTX Remix diventerà diventerà open source entro la fine del mese. Il toolkit di remastering dei giochi potenziato dall'IA permetterà alla comunità di oltre 20.000 modder di ottimizzare il modo in cui vengono sostituiti gli asset e illuminati gli scenari, aumentare il numero di formati di file supportati per fornire dati a RTX Remix e aggiungere nuovi modelli agli strumenti di texture IA dello stesso strumento NVIDIA.

Come cambieranno gli strumenti offerti agli utenti ora che RTX Remix diventa open source

Inoltre, NVIDIA sta esponendo le capacità del Toolkit RTX Remix tramite un'API REST, consentendo ai modder di integrare RTX Remix con strumenti di creazione di contenuti digitali come Blender, strumenti di modding come Hammer e applicazioni di intelligenza artificiale generativa come ComfyUI. Ma la notizia più interessante è che NVIDIA fornirà un SDK per consentire ai modder di estendere i renderer ad altre applicazioni e giochi oltre i classici DirectX 8 e 9. Questo potrebbe aumentare la compatibilità con i giochi DX10+, che al momento è quasi inesistente.