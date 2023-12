UFL: il rivale di EA Sports FC è stato rinviato nuovamente, ma presto arriverà una beta

"Quindi, in breve, UFL uscirà nel 2024. I vostri feedback, commenti e supporto sono preziosi per il team e voglio ringraziarvi tutti. Il prossimo anno sarà decisivo per ciò che l'UFL diventerà e spero di riuscirci insieme a voi e cambiare definitivamente il panorama dei giochi di calcio."

"Avevamo programmato di pubblicare UFL nel 2023, ma così non è stato", ha detto Nashilov. "Abbiamo lanciato l'alpha e attualmente stiamo lavorando con i feedback e i dati dei giocatori per realizzare un prodotto della miglior qualità possibile".

Gli sviluppatori di Strikerz Inc. hanno confermato che UFL è stato rinviato e non arriverà nel 2023 come precedentemente programmato, il che era abbastanza scontato considerando che siamo alla fine di dicembre, con il lancio ora previsto nel corso del 2024 .

Il 2024 sarà l'anno di UFL?

Per chi non lo sapesse, UFL è un gioco di calcio tripla A free-to-play realizzato dallo studio europeo Strikerz Inc. che mira a fare concorrenza a EA Sports FC ed eFootball, con un occhio in particolare al panorama degli eSport.

Il gioco inizialmente era previsto per il 2022, per poi essere successivamente rinviato a quest'anno e ora al 2024. In compenso nei mesi scorsi il team di sviluppo ha tenuto aggiornati i giocatori in merito ai progressi dello sviluppo con filmati video dietro le quinte e non solo, il che ci ha dato modo di vedere anche un match tratto dall'Alpha.