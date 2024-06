Concord richiederà un account PlayStation su PC? Ecco cosa ha scoperto billbil-kun

Come ha riportato sulle pagine del portale francese Dealabs, a quanto pare anche Concord necessiterà di un account PlayStation, come del resto tutte le altre produzioni dei team di Sony arrivate recente su PC o di prossima pubblicazione. Questo significa anche che, salvo cambiamenti nei prossimi mesi, il gioco sarà fondamentalmente inaccessibile in numerosi paesi del mondo (per quanto rappresentano solo una minima parte del pubblico totale) dove non è possibile creare un profilo PSN.

Dopo la presentazione del gameplay di Concord avvenuta durante lo State of Play di fine maggio, ci sono ancora molti punti da chiarire sul nuovo sparatutto multiplayer realizzato da Firewalker Studios. Uno di questi punti riguarda è se la versione PC per Steam ed Epic Games Store richiederà un account PlayStation per giocare. A questo proposito mancano conferme ufficiali, ma il noto insider billbil-kun ha voluto indagare sulla questione, per quanto l'esito delle sue indagini sia abbastanza scontato.

Un'altra tegola per Concord dopo le reazioni negative dello State of Play?

La richiesta non verrà accolta a braccia aperta dagli utenti PC, in particolare da quelli che per l'appunto non possono creare un account PSN nel loro paese, se non tramite vie traverse, comunque passibili di ban. Detto questo, in tutti gli altri casi è lecito aspettarsi una reazione molto più moderata rispetto a quanto visto con Helldivers 2, dove i giocatori sono andati su tutte le furie anche a causa del fatto che l'obbligatorietà del profilo PlayStation su Steam è stata imposta mesi dopo il lancio e con una comunicazione non proprio limpidissima.

Due personaggi di Concord si affrontano in battaglia

In ogni caso, se l'informazione verrà confermata e comunicata con il giusto preavviso, ciò non gioca sicuramente a favore di Concord, che tra l'altro non ha di certo attirato i favori del grande pubblico dopo la presentazione del gameplay avvenuta la scorsa settimana durante lo State of Play, come dimostrano le reazioni molto negative su YouTube. Vi ricordiamo che il lancio del gioco è fissato per il 23 agosto.