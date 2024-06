Remedy stuzzica gli utenti su Alan Wake 2 Night Springs: la prima espansione sarà alla Summer Game Fest?

D'altra parte, considerando che la prima espansione di Alan Wake 2 era prevista tra la primavera e l'estate, dovrebbe essere praticamente quasi pronta e la Summer Game Fest sembra il palcoscenico ideale per presentarla, a questo punto.

Il messaggio è ovviamente sibillino ma questo rientra precisamente nelle regole del gioco, come possiamo vedere nel post di X riportato qui sotto, che rimane alquanto criptico ma sembra decisamente puntare a venerdì 7 giugno 2024 , ovvero la data in cui ci sarà la Summer Game Fest.

L'account X ufficiale di Alan Wake 2 ha iniziato a inviare messaggi che sembrano puntare a Night Springs, la prima espansione prevista per l'horror di Remedy, che a questo punto potrebbe essere presentata nel corso della Summer Game Fest , questa settimana.

Un messaggio su uno strano caffè per il 7 giugno

Il messaggio si riferisce a un certo Dark Triangle Coffee, che sembra richiamare qualcosa di alquanto esoterico e inquietante, ma la cosa particolarmente interessante è la frase "Godetevi la percolazione il 7 giugno... a Night Springs".



Sembra decisamente un riferimento alla data della Summer Game Fest, mentre il titolo dell'espansione parla chiaro: a questo punto è sempre più probabile che la prima espansione di Alan Wake 2 venga presentata durante l'evento di venerdì sera, forse con una data di uscita piuttosto ravvicinata.

Night Springs dovrebbe fornire un'altra dose di orrore onirico riprendendo la mitica trasmissione televisiva che accompagna la serie fin dall'inizio, una sorta di versione alternativa di Twilight Zone in salsa Alan Wake. In base a quanto riferito, dovrebbe trattarsi proprio di una riproduzione dello show TV in questione, con vari episodi che consentiranno di interpretare anche personaggi diversi.

Altre indicazioni sulla possibilità che Alan Wake 2 sia presente alla Summer Game Fest sono arrivate anche dalla presenza di Sam Lake all'evento e il fatto che Remedy abbia cambiato nome in Poison Pill sui social proprio in questi giorni.